2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدير اعلام الدفاع المدني وكالة العقيد صلاح حسن ان حريقا كبيرا نشب ، مساء اليوم الثلاثاء، في معمل كاله للالبان الذي يعد اكبر معامل الالبان الايرانية في العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مراسلنا : حريق كبير في معمل كاله للالبان بكربلاء المقدسة) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مراسلنا : حريق كبير في معمل كاله للالبان بكربلاء المقدسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).