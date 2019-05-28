نيمار يرد على سحب الشارة بـ

2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جذب نجم الكرة البرازيلي، المثير للجدل، نيمار دا سيلفا الأنظار مجددا، ولكن هذه المرة بفضل دخوله "المترف" لمعسكر المنتخب البرازيلي، باستخدام مروحية خاصة عليها اسمه.

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