الاتحاد البرلماني العربي يرحب بعقد قمتين طارئتين في مكة المكرمة

2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رحب الاتحاد البرلماني العربي بدعوة المملكة العربية السعودية لعقد قمتين طارئتين لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، وقادة الدول العربية في الثلاثين من الشهر الحالي في مكة المكرمة.وقال رئيس الاتحاد البرلماني العربي، عاطف الطراونة في بيان باسم الاتحاد اليوم، إن “تلك الدعوة جاءت لتنسجم بتوقيتها مع الظروف السياسية العصيبة والمعقدة التي تمر بها المنطقة العربية، […]

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