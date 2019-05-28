2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسنم الاستاذ الدكتور كاظم جبر الجبوري مهام عمله رئيسا لجامعة القادسية .وقال مدير اعلام الجامعة الدكتور ضياء الشيباني ” ان الدكتور الجبوري تسنم مهام عمله ، بحضور الدكتورة فردوس عباس رئيسة الجامعة السابقة واعضاء مجلس الجامعة ” .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدكتور كاظم الجبوري يتسنم مهام عمله رئيسا لجامعة القادسية) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدكتور كاظم الجبوري يتسنم مهام عمله رئيسا لجامعة القادسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).