صالح يصل تركيا في زيارة رسمية

2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصل رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، الى تركيا في زيارة رسمية لبحث عدة مواضيع بين الدولتين.وقال مكتب صالح في بيان تلقت، الغدير، نسخة منه، إن “رئيس الجمهورية وصل، اليوم، الى تركيا في زيارة رسمية”.واضاف أن “صالح سيجري مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، والعلاقات الثنائية بين ...

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