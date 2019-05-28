هبوط اسعار الذهب مع انتعاش الدولار

2019/05/28 | 22:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميديا نيوز/..نزلت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، لتهبط للمرة الأولى في أربع جلسات، مع انتعاش الدولار من أدنى مستوياته في عدة أسابيع وسط احتدام توترات التجارة الصينية الأمريكية وفشل المعدن في اختراق مستوى مقاومة فني قوي.وكان السعر الفوري للذهب منخفضا 0.1% عند 1283.38 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ملامسة ذروته منذ 17 أيار عند 1287.32 […]

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