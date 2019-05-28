بالفيديو.. حريق معمل شركة كاله الايرانية في كربلاء

2019/05/28 | 22:38

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بغداد اليوم- كربلاء

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، شريط فيديو لاندلاع حريق ...





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