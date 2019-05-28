اعتقال رجل قام بضرب ابنه حتى الموت في كربلاء

2019/05/28 | 22:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت مفارز شرطة كربلاء التابعة الى مكافحة الاجرام ،الثلاثاء، من القاء القبض على شخص عنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجة ابيه.

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