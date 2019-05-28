حريق كبير يلتهم معمل ألبان كاله في كربلاء المقدسة

2019/05/28 | 22:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال مراسلنا إن الحريق التهم أغلب منتجات الالبان داخل الشركة، وأضاف أن المحافظة طلبت من محافظتي بابل والنجف الأشرف العون في إطفاء الحريق.هذا ولم ترد أنباء حتى الآن عن إخماد الحريق وحجم الأضرار المادية والخسائر البشرية.انتهى.ص.هـ.ح.

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