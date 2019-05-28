2019/05/28 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني اليوم الثلاثاء، إنقاذ 30 شخصا من حريق نشب في مبنى فرع شركة “آسياسيل” للاتصالات في محافظة ميسان.

وقال إعلام المديرية في بيان

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني يعلن سيطرته على حريق في مبنى “آسياسيل” بميسان) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني يعلن سيطرته على حريق في مبنى “آسياسيل” بميسان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).