السورجي لـ

2019/05/28 | 22:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - ادارتان مختلفتان تحكمان اقليم كردستان

- سنضطر الى نظام الادارتين اذا استمر تهميش الاتحاد

- سيناريو تقسيم اقليم كردستان قد يعاد مجددا

- ما جرى في تسعينيات

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