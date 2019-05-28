2019/05/28 | 22:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/ مقتل منتسب بالحشد العشائري بهجوم مسلح غرب الرمادي

28/05/2019 22:50:00 PM |

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واع/ بغداد/م.ف

افاد مصدر امني، الثلاثاء، بأن منتسبا بالحشد العشائري قتل في هجوم مسلح غرب الرمادي.

وقال المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع )، ان "مسلحين اطلقوا النار من اسلحتهم باتجاه منتسب بالحشد العشائري لدى مروره بسيارته الشخصية في قرية ابلي التابعة لناحية البغدادي (٩٠كم غرب الرمادي) ما اد ال مقتله في الحال".

واضاف المصدر, ان "قوة امنية طوقت مكان الحادث، ونقلت الجثة ال دائرة الطب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابساته والجهة التي تقف وراءه".

يذكر, ان محافظة الانبار تشهد بين فترة واخرى عمليات امنية تستهدف المدنيين وعناصر اجهزة امنية، حيث تؤدي الى سقوط قتل وجرحى.

ت/م.م

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