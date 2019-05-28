برشلونة يتفاوض مع باريس سان لاعادة نيمار .. ديمبيلي قد يكون من ضمن الصفقة

2019/05/28 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة) … كشف تقرير صحفي إسباني، عن بدء إدارة برشلونة المفاوضات من أجل استعادة خدمات البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان الحالي.

وبحسب إذاعة “RAC1” الإسبانية، فإن المفاوضات بين الناديين في مرحلة مُبكرة للغاية، لكنها ستشمل الفرنسي عثمان ديمبلي الذي سيكون ضمن الصفقة.

وأضافت: “برشلونة يعلم أن العملية ستكون مُعقدة للغاية، وإدارة باريس ستضع الكثير من العقبات، لكنها واثقة من قدرتها على إحراز تقدم في المفاوضات”.

وأشار التقرير، أن برشلونة يلعب بورقة ديمبلي من أجل فتح الباب مع باريس، بينما نيمار شخصيًا يريد العودة إلى صفوف البارسا.

وكان برشلونة دوما يرد باستغراب على أخبار احتمال استعادة نيمار، لكن ما حدث في الموسم الحالي والخروج المذل من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، ومن بعدها خسارة لقب كأس الملك على يد فالنسيا، أعاد حسابات النادي الكتالوني لتعزيز قدراته الهجومية التي تأثرت كثيرا في مباريات ختام الموسم.

ورحل نيمار عن صفوف برشلونة إلى باريس سان جيرمان في صيف 2017، وذلك بعدما كسر النادي الفرنسي عقد اللاعب بدفع الشرط الجزائي في عقده والذي كان قيمته 222 مليون يورو.

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