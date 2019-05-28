أخبار سارة للنفط قبل مواجهة الزوراء غداً

2019/05/28 | 22:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد مدرب نادي النفط باسم قاسم، أن فريقه ازداد تماسكا وقوة بعد عودة اللاعبين المصابين، واستعادة جاهزيتهم البدنية لخوض مباريات الدوري الممتاز.

وسيخوض النفط مباراة مهمة يوم غد أمام فريق الزوراء، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من الدوري الممتاز في ملعب الصناعة.وقال قاسم في تصريح صحفي ان "عودة اللاعبين المصابين ستكون نقطة قوة للفريق بمواجهة الزوراء، لاسيما وأن الإصابات لحقت بأبرز لاعبينا وغيبتهم في الفترة الماضية، لكن الحال مختلف تمامًا الآن وبعد استعادة ركائز الفريق سيكون الأمر أفضل".وبين أن "فريق الزوراء من الفرق الكبيرة، ويضم نخبة من أبرز اللاعبين، ومدعوم بقاعدة جماهيرية كبيرة وبالتالي المباراة لن تكون سهلة على الفريقين، مضيفا "لكننا عازمون على الخروج من المباراة بالنقط الثلاث".وتابع: "المنافسة في جدول الترتيب شرسة ولا تتحمل أي تعثر، هدفنا التقدم بعض المراكز، ولا فرق بيننا وبين من يسبقنا في اللائحة سوى نقاط بسيطة، وعليه فإن نتيجة المباراة مهمة جدا بالنسبة لنا".يشار إلى أن النفط يحتل المركز السابع برصيد 39 نقطة، فيما يحتل الزوراء المركز الرابع برصيد 46 نقطة.انتهى

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