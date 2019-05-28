2019/05/28 | 23:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نحن نحبّ الاحتفال بعيد الفطر مع العائلة، ولا شيء يضاهي لقاءً وديًا يضمّ الجميع.بمناسبة العيد، ستقابلين الجميع حتمًا: من أقرب أفراد العائلة إلى الأقارب بعيدي الصلة، ونحن ندرك مدى أهمية اختيار الملابس والإطلالة المتألقة المناسبة للعيد.يُعدّ مكياج السموكي الخفيف على العينين مناسبًا للتجمعات العائلية: لذوات العيون الداكنة، تُبرز الألوان البنية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نصائح للحصول على مكياج متألق في العيد وكالة خطوة برس.

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