2019/05/28 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: عملنا مع الرئيس نيجيرفان البارزاني على تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: عملنا مع الرئيس نيجيرفان البارزاني على تطبيع العلاقات بين أربيل وبغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).