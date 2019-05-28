عبد المهدي يزور الدوحة يوم غد

2019/05/28 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وكالة انباء القطرية، الثلاثاء، ان رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي سيزور الدوحة يوم غد الاربعاء,

وقالت الوكالة في خبر تابعته السومرية نيوز، تم "امير قطر الشيخ تميم بن حمد سيجري يوم غد الأربعاء مشاورات في الدوحة مع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي".واضاف ان "الجانبين سيبحثان العلاقات الثنائية وآفاق تطويرها، بالإضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك".

يذكر ان زيارة عبد المهدي لقطر تعد ثاني زيارة خليجية له بعدما زار مؤخرا الكويت واجرى لقاءات مع المسؤولين فيها حيث تم بحث العلاقات بين البلدين والاوضاع السياسية التي تشهدها المنطقة.

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