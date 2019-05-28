2019/05/28 | 23:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعبر عن الشفافية والديمقراطية في تجربة الشعب الكوردي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عامر القيسي لرووداو: نيجيرفان البارزاني عامل قوي وفاعل في حلحلة المشاكل مع بغداد) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عامر القيسي لرووداو: نيجيرفان البارزاني عامل قوي وفاعل في حلحلة المشاكل مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).