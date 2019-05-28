وزير التجارة يعلن تسويق مليوني طن من الحنطة في جميع المحافظات

2019/05/28 | 23:09

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بغداد اليوم- بغداد

أعلن وزير التجارة العراقي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، تسويق نحو مليوني طن من الحنطة، في جميع المحافظات العراقية.

يتبع.



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بغداد اليوم- ديالى

قال مسؤول محلي في محافظة ديالى، الثلاثاء (28 أيار 2019)، إن معبراً حدودياً مع إيران، تحول الى ’’لعنة’’ على 40 ألف نسمة.

وذكر عضو مجلس ناحية مندلي (90 كم شرق بعقوبة)، حيدر المندلاوي، في حديث لـ (بغداد ا

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة التربية، الثلاثاء (28 ايار 2019)، عن نتائج السادس الابتدائي لتربية محافظة كربلاء.

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للإطلاع

بغداد اليوم _ ديالى

أعلن مسؤول محلي بمحافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، عن عودة مشروع اروائي استراتيجي للعمل، وذلك بعد مرور نحو 4 أشهر على غرقه، جنوبي المحافظة.

وقال رئيس مجلس ناحية بهرز (8/كم جنوبي بعقوبة)، عبد المطلب السامرائي، إن "مشرو

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