الحلبوسي وملك الأردن يبحثان مستجدات المنطقة وتعزيز التعاون المشترك

2019/05/28 | 23:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الثلاثاء، في العاصمة الأردنية عمان الملك عبد الله الثاني وناقشا تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، وتعزيز التعاون المشترك بين العراق والمملكة الأردنية الهاشمية في المجالات كافة.

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