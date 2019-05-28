شرطة كربلاء تعلن القبض على شخص ضرب ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجته الثانية

2019/05/28 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كربلاء

تمكنت مفارز شرطة كربلاء التابعة الى مكافحة الاجرام من القاء القبض على شخص عنف ابنه حتى الموت بالاشتراك مع زوجة ابيه”.

وذكر بيان لإعلام شرطة المحافظة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، أنه” بعد ورود معلومات تفيد بوجود شخص قام بضرب مبرح لأبنه البالغ من العمر 5 سنوات حتى الموت وتعنيف ابنته الأخرى البالغه من العمر ثلاث سنوات لكنها بقيت على قيد الحياة مع وجود كدمات على أنحاء مختلفه من الجسم”.

واضاف البيان” نظراً لأهمية الحادث أمر قائد شرطة كربلاء المقدسة والمنشآت اللواء احمد علي زويني، بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير مكافحة الاجرام وعدد من الضباط والمنتسبين لكشف ملابسات الجريمة والقبض على مرتكبيها”.

ولفت البيان الى انه خلال فترة قصيرة تمكنت مفارز مكافحة الإجرام من القبض على رجل وزوجته الثانية البالغة من العمر 19 سنه وبعد التحقيق معهم اعترفوا بجريمتهم هذه وتمت إحالتهم الى الجهات المختصة لينالوا جزائهم العادل”.

ودعت قيادة شرطة كربلاء المواطنين للإبلاغ عن حالات العنف الأسري لغرض اتخاذ الإجراءات اللازمة وهناك قسم مختص بهذه الحالات وهو قسم حماية الأسرة والطفل تابع لقيادة شرطة المحافظة له تنسيق مع الدوائر ذات العلاقة والباحثين الاجتماعيين ورجال دين ومختصين في مجال القانون للحد من حالات العنف الأسري وتقديم الرعاية والاستشارة للعوائل التي تحصل فيها مثل هكذا خلافات حتى لا تتفاقم المشاكل وتتحول الى جرائم قتل وغيرها”.

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