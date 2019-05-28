الحزب الإسلامي يهنئ البارزاني بانتخابه رئيساً لإقليم كردستان

2019/05/28 | 23:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد

هنأ الحزب الإسلامي العراقي، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان بارزاني

بمناسبة انتخابه رئيسا لإقليم كردستان”.

وعبر الحزب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، عن تمنياته للبارزاني بالنجاح والتوفيق في مهمته الجديدة ، متطلعا لان يكون وجوده في رئاسة الاقليم بداية لعلاج الملفات العالقة مع الحكومة الاتحادية”.

واشار البيان إلى” أهمية المضامين التي نوه لها البارزاني

بعد انتخابه ، وفي مقدمتها التأكيد على معاني الحوار، والسلم المجتمعي ، مؤكداً إن”

ذلك كفيل بتحقيق نقلة نوعية مهمة وبالشكل الذي يحقق مصلحة العراق عامة و اقليم كردستان

خاصة .

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