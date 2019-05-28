والذي خبث لا يخرج إلا نكدآ

2019/05/28 | 23:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تادب عندما تتحدث عن ملاك الخلق النبوي القرآني الكريم المتمثل في علي بن أبي طالب عليه السلام

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