2019/05/28 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشفت الفنانة العراقية سولاف حقيقة تعرض منزلها الى هجوم برمانة يدوية.وقالت سولاف في مقطع فيديو على صفحتها “انستغرام” ان لا صحة لهذا الخبر، شارحة في الوقت نفسه حقيقة هذا الأمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. الفنانة سولاف تكشف حقيقة تعرض منزلها لهجوم برمانة يدوية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. الفنانة سولاف تكشف حقيقة تعرض منزلها لهجوم برمانة يدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).