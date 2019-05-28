التعليم تعلن استراتيجيتها لمواكبة البرنامج الحكومي

2019/05/28 | 23:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، استراتيجيتها لمواكبة تنفيذ البرنامج الحكومي، ملخصة هذه الاستراتيجية بخمسة محاور.وقالت الوزارة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الحكومة العراقية لاول مرة تلزم نفسها ببرنامج حكومي طموح مؤطر بالامكانيات والاهداف والمديات الزمنية ويخضع للمراجعة والقياس ويمتد من (2018 ولغاية 2022) وتتلخص ستراتيجية […]

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