رئيس هيئة المنافذ الحدودية يشيد بدور الحشد الشعبي في حفظ الأمن بديالى

2019/05/28 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشاد رئيس هيئة المنافذ الحدودية كاظم العقابي، الثلاثاء، بالدور الكبير الذي ابدته قوات الحشد الشعبي في محافظة ديالى في حفظ الأمن وتقديم الأسناد في التصدي للتهديدات التي تتعرض لها المنافذ الحدودية في المحافظة.جاء ذلك خلال زيارة رئيس الهيئة الى منفذي المنذرية ومندلي في محافظة ديالى، بعد اتمام الاتفاق مع الجانب الايراني لتجاوز العقبات التي ...

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