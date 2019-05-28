فالفيردي على وشك الرحيل

2019/05/28 | 23:54

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(المستقلة)..



تزايدت التقارير التي تشير الى ان رحيل مدرب نادي برشلونة إرنستو فالفيردي،اصبح وشيكا، بعد التعرض لصدمة ثاتنية يوم السبت الماضي، بالخسارة أمام فالنسيا في نهائي كأس ملك إسبانيا، بهدفين مقابل هدف.

وكان جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس برشلونة، قد دعا إلى اجتماع طارئ لمجلس الإدارة، من أجل مناقشة وضع الفريق عقب الخسارة أمام فالنسيا، ومن قبلها توديع دوري أبطال أوروبا من الدور نصف النهائي أمام ليفربول.

وذكرت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن الشكوك أصبحت أكثر من أي وقت مضى، تحاصر مستقبل إرنستو فالفيردي، خاصة وأن هذا الأخير خسر دعم إدارة برشلونة.

وأضافت الصحيفة المذكورة: “الشخص الوحيد الذي بإمكانه حسم هذا الملف هو الرئيس جوسيب ماريا بارتوميو، لكنه في الوقت الحالي متردد في اتخاذ القرار النهائي”.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية ان: “المسؤولين في مكاتب الكامب نو بدأوا يشككون بشكل خطير في قدرة إرنستو فالفيردي على قيادة مشروع برشلونة في الموسم القادم”.

وأكدت الصحيفة ذائعة الصيت، أن الأصوات التي تنادي برحيل فالفيردي داخل برشلونة تتزايد يوماً بعد يوم، لكن الكرة الآن في ملعب بارتوميو لحسم مصير المدرب الباسكي.

وفي ضوء هذه الاخبار المتلاحقة اشارت الترشيحات الى مدرب بلجيكا الاسباني روبرتو مارتينيز، ومدرب هولندا كويمان في مقدمة المرشحين لخلافة فالفيردي.

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