أنشاء ساحة لاستلام الحصاد الزراعي في سنوني و مدير الزراعة يحدد اسعار المحاصيل

2019/05/29 | 00:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24_ احمد خلف بدأت الشركة العراقية لإنتاج البذور بإنشاء ساحة في ناحية سنوني/ الشمال ضمن قضاء شنگال غرب نينوى شمال العراق لاستلام المحاصيل الزراعية من فلاحي ومزارعي الناحية و أطرافها.“بركات عيسى” مدير شعبة زراعة سنوني/الشمال قال في حديث ل “ايزيدي24″ ” تم انشاء هذه الساحة بعد استسفار المزارعين من الحكومة عن كيفية استلام […]

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