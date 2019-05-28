2019/05/29 | 00:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انتحار امرأة داخل منزلها بتفجيرها قنبلة يدوية في منطقة السيدية جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انتحار امرأة داخل منزلها بتفجيرها قنبلة يدوية في منطقة السيدية جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).