إنقاذ شاب حاول رمي نفسه من اعلى جسر ببغداد

2019/05/29 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنية- كلكامش برس؛ تمكنت دوريات نجدة بغداد، مساء الثلاثاء، من إنقاذ شاب حاول رمي نفسه من أعلى جسر الجادرية ببغداد.وقالت مديرية شرطة العاصمة في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “دوريات النجدة المرابطة اعلى جسر الجادرية تمكنت من انقاذ شاب تولد ٢٠٠١ حاول رمي نفسه من اعلى جسر الجادرية بقصد الانتحار”.واضاف أنه […]

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