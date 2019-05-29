يونامي: أسرة الأمم المتحدة في العراق تتطلع للعمل عن قرب مع نيجيرفان البارزاني

2019/05/29 | 00:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتطلع للعمل عن قرب مع نيجيرفان البارزاني

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