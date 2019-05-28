2019/05/29 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انقطاع العقود المروريه لأكثر من شهرين.. وشلل في سوق تجارة السيارات بعد ان وصلت قيمة العقد لـ300 دولار) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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