خلال زيارة خاصة..رئيس الجمهورية يلتقي نظيره التركي ويؤكدان أهمية استقرار المنطقة

2019/05/29 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء 28-5-2019، بالقصر الجمهوري في اسطنبول جولة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وناقش الرئيسان التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً، وتم التأكيد على أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق ...

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