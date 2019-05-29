التعادل الايجابي ينهي لقاءين بدوري الكرة الممتاز

2019/05/29 | 00:11

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بغداد اليوم- بغداد

أنهى التعادل وبنفس النتيجة 1-1، لقاءي الجوية وامانة بغداد، ونفط الوسط والطلبة، لحساب الجولة 29 بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول للقاء الجوية وامانة بغداد لم يرتقي حتى للوسط رغم افضلية الجوية خلال الاحداث، لكن ما كان يعاب عليه هو بناء الهجمات من الخلف حتى الفرص القليلة المتاحة كانت بمجهود فردي سنحت واحدة لحمادي احمد واخرى لسعد ناطق، لينتهي الشوط الاول سلبيا.

اما نفس الشوط للقاء نفط الوسط والطلبة، فكان التقدم لصالح الاول بهدف مبكر عند الدقيقة 7 بواسطة محمد صالح، ليدرك الطلبة التعادل عند الدقيقة 37 عن طريق عبد القادر طارق، وينتهي الشوط الاول 1-1.

وفي الشوط الثاني زاد الجوية من ضغطه على مرمى امانة بغداد ومعه تضاعفت الفرص وتسابق اللاعبون على اضاعتها، وغابت الحلول حتى الدقيقة 68 وركلة جزاء للجوية سجل منها محمد قاسم هدف التقدم، لكن الامانة تحرر من الدفاع وتحول الى الهجوم ومع مرور الوقت زاد ضغطه، لتعلن رأسية خلدون ابراهيم في الدقيقة 77 عن التعادل، وانتهاء المباراة 1-1، فيما استمر التعادل ايضا في لقاء نفط الوسط والطلبة 1-1 حتى نهاية المباراة.

وبهذا الفوز وصل الجوية الى النقطة 62 والمركز الثاني، ليتقلص الفارق مع الشرطة المتصدر الى 8 نقاط، اما نفط الوسط فحافظ على مركزه السادس بنقاطه الـ 41، بينما قفز الطلبة من المركز التاسع الى الثامن بـ 37 نقطة.

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