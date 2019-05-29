تدمير جحور لداعش الإرهابي شرقي صلاح الدين

2019/05/29 | 00:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن طيران الجيش، اليوم الثلاثاء، من تدمير جحور داعش الإرهابي شرقي صلاح الدين.

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