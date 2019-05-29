"العهد نيوز" تنشر أهم ماجاء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي لرئيس مجلس الوزراء

2019/05/29 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أقام رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عشية أمس الثلاثاء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، وقد تناول عبد المهدي مايدور في الساحة السياسية والأمنية

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