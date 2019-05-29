ما وراء الاستهداف الأمريكي لإيران؟

2019/05/29 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماهر ضياء محيي الدين

ساعة الصفر لإعلان الحرب المشتعلة بين إيران وأمريكا بعيدا جدا في وقتنا بوجود المساعي الحثيثة التي تبذلها بعض الإطراف في احتواء الأزمة

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