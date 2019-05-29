الرئيس صالح وأردوغان يؤكدان أهمية استقرار المنطقة

2019/05/29 | 00:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري في اسطنبول جولة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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