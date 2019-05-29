2019/05/29 | 00:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} عقد رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء، بالقصر الجمهوري في أسطنبول جولة مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وناقش الرئيسان بحسب بيان رئاسي عراقي "التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً، وتم التأكيد على أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي".وأضاف البيان ان "المباحثات تناولت أيضاً استعراض العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يوسع آفاق التعاون المشترك".وأكد الرئيس صالح "ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض اي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية،" مبينا ان "ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة".وحضر المباحثات وزيرا خارجية البلدين ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان.وأقام الرئيس التركي وعقيلته مأدبة إفطار خاصة على شرف رئيس الجمهورية والسيدة الأولى.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لأردوغان رفض أي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لأردوغان رفض أي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).