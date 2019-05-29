2019/05/29 | 00:42

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بالوثائق ..



النائب فالح الخزعلي : تكفل وزارة النفط ببعض المشاريع للمياه في البصرة ومنها

بالوثائق النائب فالح الخزعلي تكفل وزارة النفط ببعض

المشاريع للمياه في البصرة ومنها ١تكليف غاز البصرة بانجاز ثلاث محطات في أبي الخصيب هي(محيله

_سيحانباب طويل _ابوفلوس)٢تأهيل محطة السحب الواطئ(مشروع اللباني)في قضاء ابي الخصيب من قبل

مقاول حقل السيبه كويت انيرجي وكذالك تنفيذ شبكات ماء في

مناطق(الحلافنهر خوز_ابومغيره _كوت بازل)٣_انشاء محطة تحلية في مرحلتين في مشروع ماء البراضعية على شركة

(الايطالية Enl)وقد وافق مجلس الوزراء على التنفيذ مؤخرا٤_مشروع ماء شط العرب وانشاء خزان كونكريتي سعة ٤٠٠ متر مكعب في

الثانية وايضا انشاء محطة تحلية على أحد الشركات الصينية فالح الخزعلي نتابع كل مشاريع المياه في محافظة البصرة وندعوا محافظة البصرة لتحمل

مسؤلياتها بإحالة المشاريع وفق خطة موازنة ٢٠١٩ الى شركات رصينه لخدمة

أهالي البصرة الكرام

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