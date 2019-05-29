رئيس الجمهورية يؤكد لأردوغان رفض أي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية

2019/05/29 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، وخلال لقائه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رفض العراق أي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية، في بيان له، إن صالح أكد خلال اللقاء، "ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض اي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية".

وشدد الرئيس على أن "ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة".

وناقش الرئيسان، وفق البيان، "التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً"، وتم التأكيد على "أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي".

بغداد اليوم- ديالى

قال النائب مضر معن الكروي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، إن تنظيم داعش ما يزال يشكل خطراً جدياً على أمن ديالى.

وذكر الكروي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تنظيم داعش ما يزال يملك خلايا نائمة تحاول بين فترة وأخرى العبث بالأمن وا

بغداد اليوم- متابعة

نفى علي الفيلي، القيادي بالحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء (28 أيار 2019)، الانباء التي تحدثت عن شراء الإقليم سلاحاً من إسرائيل، فيما عد التقارير التي تحدثت عن ذلك، محاولة لدق الاسفين بين بغداد وكردستان.

وقال الفيل

بغداد اليوم- بغداد

بحث الأمين العام لمجلس الوزراء حميد نعيم الغزي، الثلاثاء (28 أيار 2019)، وخلال لقائه وفداً من الحزب الديمقراطي الكردستاني، ببغداد، سبل التعاون بين المركز والإقليم.

وذكر بيان للأمانة العامة لمجلس الوزراء، أن "الغزي أكد، خ

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