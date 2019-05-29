ضربة قاصمة لملالي طهران.. الصين تتوقف عن استيراد النفط الإيراني

2019/05/29 | 00:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ضربة جديدة قاصمة للنظام الإيراني، توقفت الصين عن شراء النفط من إيران مع سريان العقوبات الأمريكية، ما يعد ضربة قوية للاقتصاد الإيراني كون الصين أكبر مستورد لخام إيران.

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