اليوم.. عبد المهدي يزور الدوحة

2019/05/29 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علمت "العهد نيوز" من مصدر موثوق، أن رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي بصدد زيارة للدوحة اليوم الاربعاء.

وقال المصدر أن "امير قطر الشيخ تميم بن

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