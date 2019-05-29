2019/05/29 | 00:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي اليوم الثلاثاء، عن ذهابه الى اربيل ولقائه مع زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بطلب من رئيس الوزراء

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