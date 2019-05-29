2019/05/29 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، الثلاثاء، رفض العراق لأي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية، خلال لقاءه رئيس جمهورية تركيا رجب طيب اردوعان.حيث وصل صالح عصر الثلاثاء الى تركيا في زيارة خاصة.

وقال المكتب الاعلامي لصالح في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الطرفين ناقشا التطورات والأحداث التي تشهدها المنطقة مؤخراً، وتم التأكيد على أهمية التعاون واعتماد الحوار البناء بين جميع الأطراف للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الراهنة والابتعاد عن لغة التهديدات والاستفزاز وبما يحقق الاستقرار الأمني والاقتصادي”.

واضاف البيان ان “المباحثات تناولت أيضاً استعراض العلاقات بين البلدين وضرورة تعزيزها بما يوسع آفاق التعاون المشترك”.

وأكد صالح “ضرورة حماية السيادة العراقية ورفض اي عمل عسكري أحادي الجانب يتجاوز الحدود العراقية”، مبينا ان “ضمان الأمن المشترك يأتي من خلال التنسيق بين البلدين وبلدان المنطقة”.

وحضر المباحثات “وزيرا خارجية البلدين ومستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس الاستخبارات التركي هاكان فيدان”.

وأقام الرئيس التركي والسيدة عقيلته مأدبة إفطار خاصة على شرف رئيس الجمهورية والسيدة الأولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صالح يؤكد لأردوغان رفض العراق لأي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صالح يؤكد لأردوغان رفض العراق لأي عمل عسكري يتجاوز الحدود العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).