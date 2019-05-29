عبد المهدي يهنئ نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لاقليم كردستان

2019/05/29 | 01:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ هنأ رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الثلاثاء، نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيساً لإقليم كردستان.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب ” يهنئ رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي السيد نيجيرفان البارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا لاقليم كردستان”.

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