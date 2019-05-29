مقترح نيابي لتعديل التقاعد العسكري يتضمن تحديد العمر وتخصيص قطعة أرض سكنية

2019/05/29 | 01:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت لجنة الامن والدفاع النيابية مقترحا لتعديل قانون التقاعد العسكري وتحديده بسنوات خدمة تتراوح بين 15 او 20 سنة، وتخصيص قطع ارض سكنية للمحالين على التقاعد

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