2019/05/29 | 01:13

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مصر : تسليم الارهابي هشام عشماوي في الحدود الليبية !

تسليم الإرهابي هشام عشماوي الإرهابي العالمي قتل 16 جندي مصري علي

حدود ليبيا .والذي قام بمقتل نائب العام هشام بركاته .وفي قضية الواحات قام بها الإرهابي هشام عشماوي .

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