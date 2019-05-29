حريق يلتهم معمل البان كالة غربي كربلاء

2019/05/29 | 01:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشب حريق كبير في معمل البان كالة في منطقة الچمالية غرب مدينة كربلاءونقل مصدر مطلع لوكالة نون الخبرية اليوم (28 آيار 2019)، أن “حريقاً التهم معمل كالة في منطقة الچمالية غرب مدينة كربلاء”، لافتاً إلى أن “فرق الدفاع المدني توجهت إلى مكان الحادث”.

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