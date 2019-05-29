6 موجودات منزلية تهدد حياة طفلك

2019/05/29 | 01:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الحفاظ على سلامة الأطفال أولوية قصوى لدى الآباء، لذا من الضروري جداً اتخاذ الإجراءات اللازمة لإبعادهم عما قد يشكل خطراً عليهم. وهناك بعض الأدوات المنزلية

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